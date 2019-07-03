"Манчестер Сити" привлек в состав клуба футболиста "Атлетико" за 70 млн евро

"Манчестер Сити" привлек в состав клуба футболиста "Атлетико" Родриго Эрнандеса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба, от этого трансфера "Атлетико" заработал 70 млн евро.

Было отмечено, что игрок в одностороннем порядке расторгнул трудовой договор, который связывал его с "Атлетико" до 30 июня 2023 года.

Напомним, что в сезоне 2018/19 Родриго Эрнандес провёл в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Кроме того на его счету восемь матчей в Лиге чемпионов и четыре в Кубке Испании.