"Манчестер Сити" потерпел самое крупное поражение в чемпионате Англии с 2008 года - ВИДЕО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Эвертон" со счетом 4:0 разгромил "Манчестер Сити" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, голами отметились Ромелу Лукаку (34), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (79) и Адемола Лукман (94).

Последний раз "Манчестер Сити" проигрывал в национальном чемпионате с разницей в четыре мяча и больше 11 мая 2008 года, когда уступил "Мидлсбро" со счетом 1:8.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает пятое место место, набрав 42 очка в 21 игре, "Эвертон" с 33 баллами идет седьмым.

В следующем матче "Манчестер Сити" 21 января примет лондонский "Тоттенхэм", "Эвертон" в тот же день в гостях сыграет с "Кристал Пэлас".