​"Манчестер Сити" подшутил над футболистом Кайлом Уолкером

Пресс-служба "Манчестер Сити" подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "твиттер" футбольного клуба.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:1) Уолкер вышел на поле на замену и занял место в воротах, так как вратарь команды Клаудио Браво был удалён за фол последней надежды. У "горожан" больше не было вратарей в запасе, так как Браво сам вышел на замену вместе Эдерсона в перерыве.

Браво стал первым вратарём в истории Лиги чемпионов, удалённым после выхода на замену. Уолкер отыграл в воротах около 10 минут и сумел не пропустить, сохранив ничью для своей команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний Уолкер принял участие в трёх матчах Лиги чемпионов.