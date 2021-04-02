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"Манчестер Сити" не сможет купить нападающего на место Агуэро

"Манчестер Сити" не сможет купить нападающего на место Агуэро Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что клуб купит нападающего на место Серхио Агуэро, который несколько дней назад объявил об уходе из клуба летом.
Футбол
2 апреля 2021 г. 20:11
Манчестер Сити не сможет купить нападающего на место Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что клуб купит нападающего на место Серхио Агуэро, который несколько дней назад объявил об уходе из клуба летом.

Как сообщает Report, Гвардиола сказал, что не знает, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами они не купят никакого форварда.

"Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение. На сегодняшний день вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону, выше".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" yeni hücumçu almayacaq

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