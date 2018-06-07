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    Максимов: Считаю, что я многого достиг в Азербайджане за 5 месяцев

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер бакинской «Кешли» Юрий Максимов рассказал о своем пребывании в Азербайджане.

    Как передает Report, Максимов в интервью Football Hub сказал, что "Азербайджан - это новая страна, новые подходы к футболу".

    "Считаю, что я многого достиг в Азербайджане за 5 месяцев. Там работать сложнее, чем в Украине. Все свое. У них футболисты режимные.

    Будущее? Жизнь продолжается. Если будет вариант, тогда будем разговаривать. Там есть 5 команд, которые федерация финансирует, а у трех команд есть президент. В этом моменте не очень комфортно", - сказал Максимов.

    Ранее украинец сообщил о том, что он дал предварительное согласие на продление сотрудничества с бакинцами.

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