Максимов: Считаю, что я многого достиг в Азербайджане за 5 месяцев

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер бакинской «Кешли» Юрий Максимов рассказал о своем пребывании в Азербайджане.

Как передает Report, Максимов в интервью Football Hub сказал, что "Азербайджан - это новая страна, новые подходы к футболу".

"Считаю, что я многого достиг в Азербайджане за 5 месяцев. Там работать сложнее, чем в Украине. Все свое. У них футболисты режимные.

Будущее? Жизнь продолжается. Если будет вариант, тогда будем разговаривать. Там есть 5 команд, которые федерация финансирует, а у трех команд есть президент. В этом моменте не очень комфортно", - сказал Максимов.

Ранее украинец сообщил о том, что он дал предварительное согласие на продление сотрудничества с бакинцами.