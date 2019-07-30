Футболист клуба "Карабах" Махир Эмрели может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на Besoccer, несколько команд, выступающих во второй по уровню лиге страны, интересуются 22-летним нападающим.

Сообщается, что член сборной Азербайджана в сезоне 2017/2018 показал свои качества на встречах с "Атлетико" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Игрок, будучи в составе "Баку", работал с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне и несколькими игроками мадридского представителя. Тогда юные футболисты "Баку" прошли кратковременную практику в лагере испанского клуба.

В новости подчеркивается, что возник шанс для игры Эмрели в Испании, и он должен постараться проявить себя в Лиге 1/2/3.

Отметим, что Махир Эмрели в сезоне 2018/2019 стал бомбардиром Премьер-лиги Азербайджана с 16 голами.