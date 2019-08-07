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Спортивный директор испанского клуба: Махир Эмрели - игрок, который нам нравится

"Махир Эмрели - игрок, который нам нравится"

"Махир Эмрели - игрок, который нам нравится. Но здесь есть тонкая тема, его клуб играет в кубке Европы".

Как сообщает Report, об этом в интервью радиостанции клуба заявил спортивный директор испанского клуба "Эстремадура" Лопез Рамос касательно возможного трансфера футболиста "Карабаха" и сборной Азербайджана Махира Эмрели. 

По его словам, в вопросе трансфера 22-летнего футболиста они имеют наибольший шанс: "Мы знаем, что являемся основными участниками переговоров. Однако, должны проявить терпение". 

Отметим, что помимо клуба "Эстремадура", Махиром Эмрели также интересуются выступающие во второй по уровню лиге страны команды "Малага" и "Алмерия". 

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