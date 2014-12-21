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    Мадридский ФК "Реал" выиграл клубный чемпионат мира

    В финале мадридский Реал нанес поражение аргентинскому Сан-Лоренсо

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В финальном матче клубного чемпионата мира, прошедшего в Марокко, мадридский "Реал" нанес поражение аргентинскому "Сан-Лоренсо".

    Результат встречи - 2:0 в пользу "Реала". На 37-й минуте в его составе отличился Серхио Рамос, на 51-й - Гарет Бэйл, сообщает Report.

    Третье место занял новозеландкий "Окленд Сити", победивший в матче за "бронзу" турнира мексиканский "Крус Асуль".

    В чемпионате мира среди клубов принимают участие лучшие клубы континентальных конфедераций.

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