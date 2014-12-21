Мадридский ФК "Реал" выиграл клубный чемпионат мира

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В финальном матче клубного чемпионата мира, прошедшего в Марокко, мадридский "Реал" нанес поражение аргентинскому "Сан-Лоренсо".

Результат встречи - 2:0 в пользу "Реала". На 37-й минуте в его составе отличился Серхио Рамос, на 51-й - Гарет Бэйл, сообщает Report.

Третье место занял новозеландкий "Окленд Сити", победивший в матче за "бронзу" турнира мексиканский "Крус Асуль".

В чемпионате мира среди клубов принимают участие лучшие клубы континентальных конфедераций.