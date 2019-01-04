Мирабдулла Аббасов: Избрание футболистом года отрадное, но не великое дело - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с нападающим клуба "Нефтчи" и сборной Азербайджана Мирбадуллой Аббасовым, избранным лучшим футболистом 2018 года, принявшим участие в автограф-сессии в Музее Лиги Европы в Баку.

- Впервые в вашей карьере для Вас организована автограф-сессия. Какие вы испытываете чувства?

- Это вселяет большое чувство гордости. Я всегда был сторонником того, чтобы быть ближе к болельщикам, больше контачить с ними. Сегодня у них есть шанс сфотографироваться со мной. Я сделал все возможное и постарался уделить каждому время. Я благодарен тем, кто пригласил меня сюда на автограф-сессию.

- Как Вы оцениваете выступление "Нефтчи" в первой половине сезона?

- Хорошо оцениваю. Конечно, печально, что в прошлом году мы не завоевали кубка страны. Однако в Премьер-лиге мы пока на первом месте. "Нефтчи" на своем достойном месте. Мы приложим все усилия, чтобы до конца сезона сохранить позиции и стать чемпионом.

- Вы всего на три очка опережаете "Карабах", который расположился на втором месте. Насколько при таком раскладе реально чемпионство?

- Если первые два круга мы завершили первым местом, значит, у команды есть сила, потенциал. Постараемся сделать даже большее и подарить болельщикам "Нефтчи" чемпионство, которого они ждут.

- Как для Вас прошел 2018 год?

- Этот год был для меня успешным. Помимо стабильного выступления, я дебютировал в основной национальной сборной. Поэтому год можно считать успешным.

- В 2018 году Вас еще выбрали футболистом года…

- Прежде всего должен сказать, что, с одной стороны, это стало неожиданностью для меня. Потому что есть много игроков, которые были достойны этого звания. Я могу их назвать: Максим Медведев, Гара Гараев, Кямран Агаев, Ричард Алмейда… Они и год завершили хорошо, и сделали больше моего для азербайджанского футбола. Если бы был избран кто-то из этих игроков, я бы не удивился. Конечно, я рад тому, что меня выбрали футболистом года. Я благодарен проголосовавшим за меня в опросе. Спасибо организаторам и участникам опроса. Я думаю, главное показать себя с хорошей стороны на поле. Такие моменты радуют. Однако избрание футболистом года не великое дело.

- Хотели бы выступать за пределами страны?

- Конечно, я хотел бы играть в европейских клубах. Однако говорить об этом немного трудно, потому что нет предложений. Если будут предложения, я смогу что-то сказать.

- Если бы была такая возможность, какой ведущий европейский клуб Вы бы выбрали?

- Говорить об этом немного смешно. Все хотят играть в топовых клубах. Я с детства был болельщиком "Реал Мадрида". Но я даже не хочу говорить об этом (смеется – Т.Г).