Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда
Футбол
- 06 сентября, 2025
- 03:38
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда.
Как передает Report, об этом информирует пресс-служба французского гранда на своей странице в социальной сети X.
Согласно информации испанский специалист был доставлен в больницу, ему будет сделана операция.
"Пари Сен-Жермен" выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления. Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию", - говорится в сообщении.
Испанец возглавил парижский клуб летом 2023 года. В минувшем сезоне под его руководством ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
