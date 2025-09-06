Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    • 06 сентября, 2025
    • 03:38
    Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда

    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда.

    Как передает Report, об этом информирует пресс-служба французского гранда на своей странице в социальной сети X.

    Согласно информации испанский специалист был доставлен в больницу, ему будет сделана операция.

    "Пари Сен-Жермен" выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления. Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию", - говорится в сообщении.

    Испанец возглавил парижский клуб летом 2023 года. В минувшем сезоне под его руководством ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

