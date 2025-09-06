Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сломал ключицу после падения с велосипеда.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба французского гранда на своей странице в социальной сети X.

Согласно информации испанский специалист был доставлен в больницу, ему будет сделана операция.

"Пари Сен-Жермен" выражает Луису Энрике полную поддержку и желает ему скорейшего выздоровления. Клуб вскоре предоставит дополнительную информацию", - говорится в сообщении.

Испанец возглавил парижский клуб летом 2023 года. В минувшем сезоне под его руководством ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.