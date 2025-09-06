Velosipeddən yıxılan Luis Enrikenin körpücük sümüyü sınıb

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 03:43
    PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike velosipeddən yıxıldıqdan sonra körpücük sümüyünü sındırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa klubunun mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ispaniyalı mütəxəssis xəstəxanaya çatdırılıb və əməliyyat olunacaq.

    "Paris Sen-Jermen" Luis Enrikeyə tam dəstəyini ifadə edir və ona tezliklə sağlamlığına qovuşmağı arzulayır. Klub yaxın vaxtlarda əlavə məlumat təqdim edəcək", - Fransız nəhənginin açıqlamasında deyilir.

    Qeyd edək ki, Luis Enrike 2023-cü ilin yayında PSJ-yə baş məşqçi təyin olunub. Onun rəhbərliyi altında klub ötən mövsüm Çempionlar Liqası, Fransa çempionluğu, Kubok və Superkuboku qazanıb.

