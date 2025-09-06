Velosipeddən yıxılan Luis Enrikenin körpücük sümüyü sınıb
Futbol
- 06 sentyabr, 2025
- 03:43
PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike velosipeddən yıxıldıqdan sonra körpücük sümüyünü sındırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa klubunun mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Məlumata görə, ispaniyalı mütəxəssis xəstəxanaya çatdırılıb və əməliyyat olunacaq.
"Paris Sen-Jermen" Luis Enrikeyə tam dəstəyini ifadə edir və ona tezliklə sağlamlığına qovuşmağı arzulayır. Klub yaxın vaxtlarda əlavə məlumat təqdim edəcək", - Fransız nəhənginin açıqlamasında deyilir.
Qeyd edək ki, Luis Enrike 2023-cü ilin yayında PSJ-yə baş məşqçi təyin olunub. Onun rəhbərliyi altında klub ötən mövsüm Çempionlar Liqası, Fransa çempionluğu, Kubok və Superkuboku qazanıb.
Son xəbərlər
03:43
Velosipeddən yıxılan Luis Enrikenin körpücük sümüyü sınıbFutbol
03:23
Vuçiç: Serbiyadakı etirazlarda 9 mindən çox insan iştirak edibDigər ölkələr
02:52
Braziliya hərbi sahədə nüvə texnologiyalarının istifadəsinə keçid edə bilərDigər ölkələr
02:17
Tramp: ABŞ donanmasına təhdid yaradan Venesuela hərbi təyyarələri vurulacaqDigər ölkələr
01:49
Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"Futbol
01:33
İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Əsas olan qələbə qazanmaq idi"Futbol
01:25
Cənubi Koreya vətəndaşlarının ABŞ-də kütləvi şəkildə saxlanılmasını pisləyibDigər ölkələr
01:00
Fernandu Santuş: "Axı nəyə görə istefa verməliyəm?"Futbol
00:58