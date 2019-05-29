​Лучший футболист мира приехал в Баку

Лучший футболист 2018 года по версии ФИФА Лука Модрич прибыл в Баку.

Как сообщает Report, полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" будет наблюдать за финальным матчем Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси", который состоится сегодня на Бакинском олимпийском стадионе.

Кроме того, в столице Азербайджана также находятся бывшие знаменитости - португальцы Деку и Луиш Фигу, француз Робер Пирес и россиянин Андрей Аршавин.

Отметим, что игра начнется сегодня в 23:00.