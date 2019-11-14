"Лос-Анджелес Гэлакси" расстался с Ибрагимовичем

Американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" расстался с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с 38-летним футболистом не будет продлён по взаимному согласию сторон.

"Мы хотели бы поблагодарить Златана за его вклад в развитие клуба и лиги. С момента прихода в 2018 году Златан положительно повлиял на развитие футбола в Лос-Анджелесе. Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм и неизмеримое влияние на жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом", - сказал президент "Гэлакси" Крис Клайн.

Отметим, что контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" рассчитан до конца 2019 года. За полтора года в клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.

Ранее в СМИ сообщалось, что 38-летний нападающий может вернуться в "Милан".