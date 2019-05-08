"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов - ФОТО - ВИДЕО

Английский «Ливерпуль» одержал разгромную победу над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги. Во втором тайме, на 54-й минуте, преимущество хозяев в счёте укрепил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену после перерыва. Через 2 минуты Вейналдум оформил дубль и сравнял счёт в противостоянии с каталонцами. В концовке встречи, на 79-й минуте, Ориги забил четвёртый гол за мерсисайдцев.

Напомним, в первом матче на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне каталонцы разгромили "Ливерпуль" со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а "Барселона" завершила выступление на турнире.