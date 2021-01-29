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"Ливерпуль", прервав безголевую серию, обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Ливерпуль", прервав безголевую серию, обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
29 января 2021 г. 06:33
Ливерпуль, прервав безголевую серию, обыграл Тоттенхэм в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (45-я минута), Трент Александер-Арнольд (47) и Садио Мане (65). У проигравших отличился Пьер-Эмиль Хёйбьерг (49).

"Ливерпуль" прервал свою безголевую серию в чемпионате Англии, которая насчитывала четыре матча. В предыдущий раз в матче Английской премьер-лиги "Ливерпуль" забивал 27 декабря, когда сыграл вничью с "Вест Бромвичем" (1:1). В общей сложности в матчах чемпионата "Ливерпуль" не забивал 482 минуты.

В турнирной таблице чемпион Англии "Ливерпуль" занимает четвертое место, набрав 37 очков, "Тоттенхэм" с 33 очками идет шестым.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" на выезде встретится с "Брайтоном". Оба матча пройдут 31 января.

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