"Ливерпуль" отказался от участия в госпрограмме по сохранению рабочих мест

Руководство футбольного клуба "Ливерпуль" приняло решение отказаться от участия в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в субботу клуб принял решение отправить ряд работников в отпуск по государственной программе по сохранению рабочих мест в период пандемии COVID-19, отметив, что все сотрудники будут получать зарплату в полном размере. Согласно данной программе, 80% затрат берет на себя государство, в то время как клуб платит сотруднику оставшиеся 20% зарплаты.

"Мы считаем, что на прошлой неделе пришли к неверному выводу, подав заявление на участие в программе сохранения рабочих мест и предоставив отпуск сотрудникам из-за приостановки матчей премьер-лиги, и искренне сожалеем об этом. Мы постараемся найти альтернативные способы финансирования на время приостановки проведения матчей и гарантируем отозвать заявку на государственную программу помощи", - говорится в заявлении генерального директора клуба Питера Мура.