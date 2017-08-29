Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Английский клуб "Ливерпуль" оформил трансфер футболиста немецкого "Лейпцига" Наби Кейта.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мерсисайдцев, 22-летний гвинейский полузащитник присоединится к новой команде с 1 июля 2018 года.

А в сезоне 2017/2018 он наденет форму "Лейпцига".

Как пишут английские СМИ, Наби Кейта обойдется "Ливерпулю" в 48 млн фунтов.

Отметим, что в прошлом сезоне в 32 матчах в составе "Лейпцига" он забил 8 голов и отдал столько же голевых передач.