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    "Ливерпуль" оформил трансфер футболиста немецкого "Лейпцига" Наби Кейта

    22-летний полузащитник обойдется Ливерпулю в 48 млн фунтов

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Английский клуб "Ливерпуль" оформил трансфер футболиста немецкого "Лейпцига" Наби Кейта.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мерсисайдцев, 22-летний гвинейский полузащитник присоединится к новой команде с 1 июля 2018 года.

    А в сезоне 2017/2018 он наденет форму "Лейпцига".

    Как пишут английские СМИ, Наби Кейта обойдется "Ливерпулю" в 48 млн фунтов.

    Отметим, что в прошлом сезоне в 32 матчах в составе "Лейпцига" он забил 8 голов и отдал столько же голевых передач. 

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