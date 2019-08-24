"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу

"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Мохаммед Салах (49-я и 59-я минуты), второй гол египтянин забил с пенальти, еще один гол на счету Жоэля Матипа (41), у лондонской команды гол на счету Лукаса Торрейры (85).

"Ливерпуль" не проигрывает "Арсеналу" последние девять матчей кряду (пять побед и четыре ничьи). А на домашнем стадионе "Энфилд" подопечные Юргена Клоппа не проигрывают 42 матча подряд в чемпионатах Англии, одержав 31 победу и 10 раз сыграв вничью.

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" на домашнем стадионе составляет два года и 123 дня.