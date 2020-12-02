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"Ливерпуль" и "Порту" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Порту" вышли в плей-офф Лиги чемпионов Английский "Ливерпуль" на своем поле обыграл нидерландский "Аякс" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
2 декабря 2020 г. 03:22

Английский "Ливерпуль" на своем поле обыграл нидерландский "Аякс" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0.

"Ливерпуль" досрочно занял первое место в группе D, набрав 12 очков. В другой игре группы итальянская "Аталанта" сыграла вничью с датским "Мидтьюлланном" (1:1), выйдя на второе место (8 очков), "Аякс" идет третьим (7). Команда из Дании находится на последнем месте (1).

"Атлетико" и "Бавария" сыграли вничью в матче группы А (1:1), "Бавария" ранее досрочно обеспечила себе первое место в группе, в ее активе 13 очков. В другом матче группы московский "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" (1:3) и лишился шансов на выход в финальную стадию турнира.

Итальянский "Интер" на выезде одержал победу над мёнхенгладбахской "Боруссией" (3:2) в матче группы В, ранее в игре этой группы украинский "Шахтер" переиграл испанский "Реал" (2:0). "Боруссия" лидирует в группе (8), затем идут "Шахтер" (7), "Реал" (7) и "Интер" (5).

В группе С французский "Марсель" дома победил греческий "Олимпиакос" со счетом 2:1, прервав антирекордную серию из 13 поражений подряд в Лиге чемпионов, а английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с португальским "Порту" (0:0) и досрочно занял первое место в таблице, набрав 13 очков. Второе место у "Порту" (10), далее идут "Олимпиакос" (3) и "Марсель" (3).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Liverpul" və "Portu" 1/8 finala vəsiqə qazandı

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