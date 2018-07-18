"Ливерпуль" достиг договорённости о трансфере вратаря сборной Бразилии

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Английский "Ливерпуль" осуществит трансфер вратаря итальянского клуба Алисона Бекера.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Liverpoolecho, стороны достигли договорённости.

Как утверждает издание, стороны согласовали сумму перехода бразильца, которая составит рекордные для вратаря 66,8 млн фунтов стерлингов (около 75 млн евро). Теперь Алисон может вести переговоры с "Ливерпулем", чтобы договориться об условиях контракта.

Отметим, что Алисон выступает в "Роме" с 2016 года. Он был основным вратарём сборной Бразилии на чемпионате мира–2018 в России. 25-летний голкипер принял участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.