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"Ливерпуль" дома не справился с "Бёрнли"

"Ливерпуль" дома не справился с "Бёрнли" В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Бёрнли"
Футбол
11 июля 2020 г. 20:35
Ливерпуль дома не справился с Бёрнли

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Бёрнли".

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон, который отправил мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью "Бёрнли" принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины после паса защитника Джеймса Тарковски.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. "Бёрнли" (50) занимает девятое место.

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Версия на азербайджанском языке "Liverpul" öz meydanında "Bernli" ilə bacarmadı

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