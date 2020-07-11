"Ливерпуль" дома не справился с "Бёрнли"

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Бёрнли"

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Бёрнли".

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон, который отправил мяч в ворота соперника на 34-й минуте с передачи хавбека Фабиньо. Ничью "Бёрнли" принёс нападающий Джей Родригес, забив в середине второй половины после паса защитника Джеймса Тарковски.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе красных 93 очка. "Бёрнли" (50) занимает девятое место.