Лионель Месси забил красивый гол на тренировке "Барселоны" - ВИДЕО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил красивый гол на тренировке перед матчем XVIII тура чемпионата Испании против "Хетафе".
Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в "Twitter", 32-летний аргентинец после передачи вратаря ударом в одно касание переправил мяч в ворота.
Отметим, что "Барселона" встретится с "Хетафе" на выездном матче в XVIII туре Ла Лиги.
Встреча начнется 6 января в 23:45 по бакинскому времени. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 37 очками.
WHAT— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2019
A
GAL!
pic.twitter.com/U6leeud16z
Təbriz QuliyevАвтор новости