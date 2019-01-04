Лионель Месси забил красивый гол на тренировке "Барселоны" - ВИДЕО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил красивый гол на тренировке перед матчем XVIII тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в "Twitter", 32-летний аргентинец после передачи вратаря ударом в одно касание переправил мяч в ворота.

Отметим, что "Барселона" встретится с "Хетафе" на выездном матче в XVIII туре Ла Лиги.

Встреча начнется 6 января в 23:45 по бакинскому времени. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 37 очками.