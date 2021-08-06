Лионель Месси ведет переговоры с ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Как сообщает Report со ссылкой на "Чемпионат", об этом журналист Мохамед Бухафси написал на своей странице в Twitter.

По данным источника, парижане всерьез рассматривают возможность подписания контракта с Месси и пытаются найти решение.

Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. 5 августа "Барселона" объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

"Барселона" в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021.