Лионель Месси ведет переговоры с ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).
Как сообщает Report со ссылкой на "Чемпионат", об этом журналист Мохамед Бухафси написал на своей странице в Twitter.
По данным источника, парижане всерьез рассматривают возможность подписания контракта с Месси и пытаются найти решение.
Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. 5 августа "Барселона" объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.
"Барселона" в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021.