Лионель Месси поставил антирекорд

Звездный игрок французского "ПСЖ" Лионель Месси поставил антирекорд.

Звездный игрок французского "ПСЖ" Лионель Месси поставил антирекорд.

Как передает Report, 35-летний нападающий отметился одним забитым мячом в 12 матчах Лиги 1 Франции.

Аргентинский форвард продемонстрировал худший результат в карьере по количеству мячей, забитых в играх национального чемпионата. "ПСЖ" в XXII туре со счетом 4:0 победил "Реймс". В этом матче Месси вышел на поле на 63-й минуте и ничем не отличился.

Лионель Месси в текущем сезоне во всех турнирах в составе парижского представителя вышел на 17 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.