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Лионель Месси не поможет ПСЖ в матче Кубка Франции

Лионель Месси не поможет ПСЖ в матче Кубка Франции Аргентинский нападающий Лионель Месси не поможет "Пари Сен-Жермен" в матче 1/32 финала Кубка Франции с "Феньи Ольнуа".
Футбол
19 декабря 2021 г. 16:19
Лионель Месси не поможет ПСЖ в матче Кубка Франции

Аргентинский нападающий Лионель Месси не поможет "Пари Сен-Жермен" в матче 1/32 финала Кубка Франции с "Феньи Ольнуа".

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, тренерский штаб французского клуба принял решение дать отдохнуть аргентинцу и не включил Месси в заявку ПСЖ на эту встречу.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Матч 1/32 финала Кубка Франции "Феньи Ольнуа" - ПСЖ состоится завтра, 20 декабря, на стадионе "Стад дю Эно" в Валансьене. Действующий обладатель Кубка Франции - "Пари Сен-Жермен". Парижский клуб также является лидером по количеству завоёванных трофеев - на счету ПСЖ 14 Кубков Франции.

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Версия на азербайджанском языке Messi kubok oyununda PSJ-yə kömək etməyəcək

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