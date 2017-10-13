Лионель Месси может перейти в "Манчестер Сити"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Футболист сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть испанский клуб "Барселона". Как сообщает Report со ссылкой на издание The Sun, 30-летний нападающий сомневается в том, что ему нужно остаться в "Барселоне".

На мысли об уходе аргентинца подтолкнули переход Неймара в "ПСЖ" , назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера, а также политическая ситуация в Каталонии. Опытный футболист рассматривает вариант подписания контракта с "Манчестер Сити". Руководство клуба несколько раз встречалось с представителем игрока. Футболист и сам серьезно относится к этому варианту.

Напомним, что его действующий контракт с каталонским клубом истекает летом 2018 года. Руководство клуба ранее заявляло о продлении контракта, однако это информация подтверждения не нашла. Сообщается, что руководство "Барселоны" предложило футболисту 89 млн евро, он будет зарабатывать 557 тыс. евро в неделю.