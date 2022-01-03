Лионель Месси может перейти в клуб Бекхэма

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" (Франция) Лионель Месси может продолжить карьеру в США.

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" (Франция) Лионель Месси может продолжить карьеру в США.

Как передает Report со ссылкой на Marca, 35-летний нападающий в 2023 году может подписать контракт с клубом "Интер Майами".

Ранее сообщалось, что аргентинец приобрел недвижимость в Майами.

"Интер Майами" принадлежит экс-футболисту сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвиду Бэкхэму.

Напомним, Месси перешёл в "ПСЖ" летом 2021 года. Это произошло после того, как "Барселона" не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.

Минувшим днем распространилась информация, что нападающей "ПСЖ" заразился коронавирусом.