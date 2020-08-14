"Лион" планирует подать жалобу в УЕФА на выбор судей на матч ЛЧ

Французский "Лион" планирует обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием о смене судейской бригады на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити".

Французский "Лион" планирует обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием о смене судейской бригады на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Goal.

Обслуживать встречу, которая состоится 15 августа, доверено арбитрам из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели.

По информации источника, французы считают, что данные судьи могут быть предвзяты, поскольку в случае вылета "Лиона" и завоевания титула "Манчестер Сити" французский клуб лишится шансов выступить в еврокубках в следующем сезоне, а нидерландский "Аякс" автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов.