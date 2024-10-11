Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана проиграла Эстонии в матче 3-го тура

Сборная Азербайджана по футболу проигрывает Эстонии после первого тайма выездного матча группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА.

Сборная Азербайджана по футболу проиграла команде Эстонии в матче группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Лиллекюла" в Таллине завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет на 32-й минуте открыл игрок эстонцев Иоан Яковлев, поразив ворота гостей после выхода один на один с вратарем. На 44-й минуте Торал Байрамов сравнял счет, реализовав пенальти. Но уже минутой позже Власий Синявский вновь вывел свою команду вперед. Во втором тайме эстонцы укрепили преимущество, на 71-1 минуте игры отличился Рокко Роберт Шейн.

В трех турах азербайджанские футболисты потерпели три поражения, пропустив в целом 6 мячей.

21:36

Сборная Азербайджана по футболу пропустила третий мяч в матче с Эстонией в рамках Лиги наций УЕФА.

Как передает Report , на 71-й минуте встречи игрок хозяев Рокко Роберт Шейн поразил ворота азербайджанской команды из-за пределов штрафной.

21:14

Сборная Азербайджана по футболу проигрывает Эстонии после первого тайма выездного матча группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report , первая половины игры завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет на 32-й минуте открыл игрок эстонцев Иоан Яковлев, поразив ворота гостей после выхода один на один с вратарем. На 44-й минуте Торал Байрамов сравнял счет, реализовав пенальти.

Но уже минутой позже Власий Синявский вновь вывел свою команду вперед.







