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Лига наций: Турция вышла в дивизион B

Лига наций: Турция вышла в дивизион B Турция сыграла вничью с Люксембургом на своем поле в матче 5-го тура дивизиона C Лиги наций - 3:3.
Футбол
23 сентября 2022 г. 01:01
Лига наций: Турция вышла в дивизион B

Турция сыграла вничью с Люксембургом на своем поле в матче 5-го тура дивизиона C Лиги наций - 3:3.

Как передает Report, у гостей отличились Марвин Мартинс, Данел Синани и Жерсон Родригеш.

У хозяев забили Дженгиз Ундер и Исмаил Юксек, еще один мяч в свои ворота отправил защитник люксембуржцев Максим Шано.

Благодаря ничьей турецкая команда обеспечила себе первое место в группе 1 дивизиона C Лиги наций и досрочно вышла в дивизион B. У Турции 13 очков в 5 матчах, у идущего на второй строчке Люксембурга — 8 очков.

В параллельной встрече группы 1 Фарерские острова сыграли вничью с Литвой — 1:1. Островитяне занимают третье место в таблице с 5 очками, а Литва с 1 очком идет на последней, четвертой строчке.

Литовцы лишились математических шансов на то, чтобы подняться выше и примут участие в турнире плей-аут, в котором примут участие все 4 команды, занявшие последние места в своих группах дивизиона C. Сборные проведут стыковой турнир, по итогам которых 2 команды отправятся в дивизион D.

В последнем, 6-м туре Турция сыграет на выезде с Фарерскими островами, а Люксембург примет на своем поле Литву. Оба матча пройдут 25 сентября и начнутся в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyə millisi B Liqasına yüksəlib, Fransa və Niderland qələbə qazanıb

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