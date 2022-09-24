Лига наций: Сегодня завершится V тур

Сегодня завершится V тур Лиги наций УЕФА по футболу.

Сегодня завершится V тур Лиги наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, в третий игровой день в Лигах А, В и С пройдут 9 игр.

Во 2-й группе Лиги А Испания примет Швейцарию, а Чехия Португалию.

В 1-й группе Лиги B Украина сыграет с Арменией, а Ирландия с Шотландией.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, V тур

24 сентября

Лига А

2 группа

22:45. Испания - Швейцария

22:45. Чехия - Португалия

Очки: Испания - 8, Португалия - 7, Чехия - 4, Швейцария - 3.

Лига В

1 группа

17:00. Армения - Украина

22:45. Шотландия - Ирландия

Очки: Шотландия - 9, Украина - 7, Ирландия - 4, Армения - 3.

2 группа

22:45. Израиль - Албания

Очки: Израиль - 5 (в 3-х играх), Исландия - 3 (в 3-х играх), Албания - 1 (в 2-х играх).

4 группа

20:00. Словения - Норвегия

22:45. Сербия - Швеция

Очки: Норвегия - 10, Сербия - 7, Швеция - 3, Словения - 2.

Лига С

2 группа

20:00. Северная Ирландия - Косово

22:45. Кипр - Греция

Очки: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия - 2, Кипр - 2.