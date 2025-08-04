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Лига конференций УЕФА: Определены детали поездки "Сабаха" в Болгарию

Лига конференций УЕФА: Определены детали поездки "Сабаха" в Болгарию Лига конференций УЕФА: Определились детали поездки "Сабаха" в Болгарию
Футбол
4 августа 2025 г. 13:31
Лига конференций УЕФА: Определены детали поездки Сабаха в Болгарию

Определились детали поездки азербайджанского футбольного клуба "Сабах" в Болгарию, где клуб встретится с местной командой "Левски" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов.

Команда вылетит в Софию 6 августа в 10:00 чартерным рейсом. Предматчевая пресс-конференция состоится 6 августа в 20:00 по местному времени, а открытая тренировка команды - в 20:30.

Официальный представитель клуба сообщил, что вопрос с болельщиками будет прояснен в ближайшие дни.

Отметим, что матч "Левски" - "Сабах" состоится 7 августа в 22:00 по бакинскому времени на стадионе имени Георгия Аспарухова в Софии.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: "Sabah"ın Bolqarıstana səfərinin detalları müəyyənləşib

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