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Лига конференций: Стартовала вторая часть матча "Карабах" - AЕЛ

Лига конференций: Стартовала вторая часть матча "Карабах" - AЕЛ Стартовал ответный матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между клубом "Карабах" и кипрской командой AЕЛ.
Футбол
12 августа 2021 г. 21:00
Лига конференций: Стартовала вторая часть матча Карабах - AЕЛ

Стартовала вторая часть матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между клубом "Карабах" и кипрской командой AЕЛ.

Как сообщает Report, первая часть игры завершилась безголевой ничьей.

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Стартовал ответный матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между клубом "Карабах" и кипрской командой AЕЛ.

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовала в 20:00.

Матчем управляет эстонский рефери ФИФА Кристо Товер.

Отметим, что первый матч на Кипре завершился со счетом 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" - AEL matçında 2-ci hissə başlayıb

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