Лига конференций: Стартовала вторая часть матча "Карабах" - AЕЛ

Стартовала вторая часть матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между клубом "Карабах" и кипрской командой AЕЛ.
Как сообщает Report, первая часть игры завершилась безголевой ничьей.
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Стартовал ответный матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между клубом "Карабах" и кипрской командой AЕЛ.
Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовала в 20:00.
Матчем управляет эстонский рефери ФИФА Кристо Товер.
Отметим, что первый матч на Кипре завершился со счетом 1:1.