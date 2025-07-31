Лига Конференций: Завершился первый тайм матча "Арис" - "Араз-Нахчыван"

Завершился первый тайм ответного матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Арисом" (Греция) и "Араз-Нахчыван".
Как передает Report, команды ушли на перерыв со счетом 2:0 в пользу нахчыванского клуба.
Матч проходит на стадионе "Клеантис Викелидис" в городе Салоники.
"Араз-Нахчыван" увеличил преимущество над "Арисом" в ответном матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА (2:0).
Как передает Report, футболист нахчыванского клуба Фелипе Сантос успешно реализовал пенальти.
Матч проходит на стадионе "Клеантис Викелидис" в городе Салоники.
"Араз-Нахчыван" опережает "Арис" в ответном матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как передает Report, в составе нахчыванского клуба на 11-й минуте отличился Чарльз Боли.
Матч проходит на стадионе "Клеантис Викелидис" в городе Салоники.
Стартовал матч между греческим "Арис" и "Араз-Нахчыван" в рамках ответных встреч II квалификационного раунда.
Как передает Report, игра проходит на стадионе "Клеантис Викелидис" в городе Салоники.
Встречу обслуживает шотландский рефери Дэвид Дикинсон.
В первом матче между сторонами нахчыванский клуб одержал победу со счетом 2:1.