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Лига конференций: Сегодня "Карабах" сыграет против кипрского клуба

Лига конференций: Сегодня "Карабах" сыграет против кипрского клуба Сегодня "Карабах" проведет очередной матч в Лиге конференций УЕФА.
Футбол
5 августа 2021 г. 07:30
Лига конференций: Сегодня Карабах сыграет против кипрского клуба

Сегодня "Карабах" проведет очередной матч в Лиге конференций УЕФА.

Как передает Report, агдамский представитель в первой игре третьего квалификационного раунда встретится с кипрской командой AEL.

Встреча, которая состоится на стадионе AEK Arena в городе Ларнака, стартует в 21:00 по бакинскому времени. Судить матч будет рефери ФИФА из Швеции Гленн Ньюберг.

В составе "Карабаха" игру с представителем Лимасола пропустят защитники Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев и Рахиль Мамедов. Вместо них в игре примут участие новые трансферы - Бахлул Мустафазаде, Ричард Алмейда и Гаспар Панадеро Замора.

В предыдущем раунде клуб отстранил от борьбы израильский "Ашдод".

Если "Карабах" пройдет этот этап, в плей-офф он встретится с победителем пары "Брейдаблик" (Исландия) – "Абердин" (Шотландия).

Лига конференций УЕФА

III квалификационный раунд, первая игра

5 августа

21:00. AEL (Кипр) - "Карабах"

Судьи: Гленн Ньюберг, Махбод Бейги, Андреас Содерквист, Боян Панчич

Ларнака. "AEK Arena".

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" bu gün Kipr klubu ilə qarşılaşacaq
Версия на английском языке Conference League: Qarabag FK to face Cyprus today

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