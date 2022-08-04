Лига конференций: Названы стартовые составы "Нефтчи" и "Рапида"

Объявлены стартовые составы "Нефтчи" и австрийского клуба "Рапид" (Вена), которые сойдутся в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Баку.

Объявлены стартовые составы "Нефтчи" и австрийского клуба "Рапид" (Вена), которые сойдутся в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации, команды выйдут на поле в следующем составе:

"Нефтчи": 1. Иван Бркич, 3. Мамаду Мбодж, 4. Соломон Кверквелия, 5. Кенни Сайеф, 6. Воислав Станкович, 8. Эмин Махмудов, 11. Годсвей Доньо, 14. Эдди Исрафилов, 19. Азер Салахлы, 23. Атаа Джабер, 24. Юсуф Лаваль.

Запасные игроки: 30. Агиль Мамедов, 2. Мерт Челик, 7. Азер Алиев, 16. Гильерме Пато, 17. Рахман Гаджиев, 20. Вюсал Аскеров, 21. Исмаил Зульфугарлы, 26. Омар Булудов, 27. Фарид Юсифли, 77. Егор Богомольский, 82. Руфат Аббасов.

Главный тренер: Лауренциу Регекампф.

"Рапид": 45. Никлас Хедл, 6. Кевин Виммер, 9. Гвидо Бургшталлер, 14. Алекса Пейич, 19. Михаэль Сольбауэр, 22. Мартин Косцельник, 23. Йонас Ауэр, 27. Марко Грюлль, 28. Мориц Освальд, 29. Анте Баич, 41. Бернхард Циммерман.

Запасные игроки: 21. Бернхард Унгер, 25. Пол Гартлер, 7. Николас-Геррит Кюн, 8. Кристоф Кнасмюлльнер, 13. Торстен Шик, 20. Максимилиан Хофманн, 24. Патрик Грайль, 34. Николас Сатльбергер, 37. Паскаль Фальманн, 39. Рене Кривак, 43. Леопольд Кверфельд, 77. Драголюб Савич.

Главный тренер: Фердинанд Фельдхофер.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Рапид", который пройдет сегодня на Bakcell Arena, начнется в 21:00.