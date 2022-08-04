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Konfrans Liqası: "Neftçi" və "Rapid"in start heyətləri açıqlanıb

Konfrans Liqası: "Neftçi" və "Rapid"in start heyətləri açıqlanıb Bakıda UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Neftçi" və Avstriyanın "Rapid" (Vyana) klubunun start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
4 Avqust , 2022 19:34
Konfrans Liqası: Neftçi və Rapidin start heyətləri açıqlanıb

Bakıda UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Neftçi" və Avstriyanın "Rapid" (Vyana) klubunun start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaq:

"Neftçi": 1. İvan Brkiç, 3. Mamadu Mbodj, 4. Solomon Kvirkveliya, 5. Kenni Sayef, 6. Voislav Stankoviç, 8. Emin Mahmudov, 11. Qodsvey Donyo, 14. Eddi İsrafilov, 19. Azər Salahlı, 23. Ataa Caber, 24. Yusuf Laval

Ehtiyat oyunçular: 30. Aqil Məmmədov, 2. Mert Çelik, 7. Azər Əliyev, 16. Gilyerme Pato, 17. Rəhman Hacıyev, 20. Vüsal Əsgərov, 21. İsmayıl Zülfüqarlı, 26. Ömər Buludov, 27. Fərid Yusifli, 77. Yeqor Boqomolski, 82. Rüfət Abbasov

Baş məşqçi: Laurentsiu Regekampf

"Rapid": 45. Niklas Hedl, 6. Kevin Vimmer, 9. Qvido Burqştaller, 14. Aleksa Peyiç, 19. Mixael Sollbauer, 22. Martin Kostselnik, 23. Yonas Auer, 27. Marko Qrüll, 28. Morits Osvald, 29. Ante Bayiç, 41. Bernhard Zimmerman

Ehtiyat oyunçular: 21. Bernhard Unger, 25. Paul Qartler, 7. Nikolas Gerrit-Kün, 8. Kristof Knasmüllner, 13. Torsten Şik, 20. Maksimimilan Hofmann, 24. Patrik Qrayl, 34. Nikolas Satlberger, 37. Paskal Fallmann, 39. Rene Krivak, 43. Leopold Kverfeld, 77. Draqolyub Saviç

Baş məşqçi: Ferdinand Feldhofer

Qeyd edək ki, bu gün "Bakcell Arena"da keçiriləcək "Neftçi" - "Rapid" matçı saat 21:00-da başlayacaq.

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Rus versiyası Лига конференций: Названы стартовые составы "Нефтчи" и "Рапида"

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