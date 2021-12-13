Лига конференций: "Карабах" узнает соперника по плей-офф

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций по футболу.

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций по футболу.

Как передает Report, своего соперника узнает азербайджанский "Карабах", который будет сеяным во время жеребьевки. Это позволит агдамскому клубу провести ответный матч дома (24 февраля). Первый же состоится на выезде 17 февраля.

В числе потенциальных соперников подопечных Гурбана Гурбанова следующие команды: "Лестер" (Англия), "Митьюлланд" (Дания), "Марсель" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Рапид" (Вена, Австрия), "Селтик» (Шотландия), "Спарта" (Прага, Чехия) и "Фенербахче" (Турция).

Жеребьевка начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Напомним, что "Карабах" стал первым клубом в истории азербайджанского футбола, который вышел в плей-офф этап еврокубков.

Лига конференций УЕФА

Раунд плей-офф

Сеяные

"Буде Глимт" (Норвегия)

"Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

ПАОК (Греция)

"Партизан" (Сербия)

"Рандерс" (Дания)

"Славия" (Прага, Чехия)

"Витесс" (Нидерланды) или "Тоттенхэм" (Англия) (будет определен позже).

Несеяные

"Лестер" (Англия)

"Митьюлланд" (Дания)

"Марсель" (Франция)

ПСВ (Нидерланды)

"Рапид" (Вена, Австрия)

"Селтик" (Шотландия)

"Спарта" (Прага, Чехия).