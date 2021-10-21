Лига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"

Стартовал матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Завершился матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом". Как сообщает Report, во встрече, которая проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова победу одержали футболисты "Карабаха" со счетом 2:1. ФОТО: Ехтирам Жабиев

22:33

Третий гол забит в матче третьего тура группового этапа Лиги конференции УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, на 90-й минуте нападающий хозяев поля Аббас Гусейнов выводит хозяев поля вперед.

22:22

Второй гол забит в матче третьего тура группового этапа Лиги конференции УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, на 79-й минуте нападающий хозяев поля Рамиль Шейдаев восстановил равновесие 1:1.

21:30

Завершился первый тайм матча III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова после перерыва выигрывают гости со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Жозе Канте.

20:45

Стартовал матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова началась в 20:45.

Встречу обслуживает судейская бригада во главе с украинским рефери ФИФА Евгением Арановским.

В другом матче этой группы кипрская "Омония" станет гостем "Базеля" в Швейцарии.