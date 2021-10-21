Лига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"

Завершился матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".
Как сообщает Report, во встрече, которая проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова победу одержали футболисты "Карабаха" со счетом 2:1.
ФОТО: Ехтирам Жабиев
Как сообщает Report, на 90-й минуте нападающий хозяев поля Аббас Гусейнов выводит хозяев поля вперед.
Как сообщает Report, на 79-й минуте нападающий хозяев поля Рамиль Шейдаев восстановил равновесие 1:1.
Завершился первый тайм матча III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".
Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова после перерыва выигрывают гости со счетом 1:0.
Единственный гол с пенальти забил Жозе Канте.
Стартовал матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".
Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова началась в 20:45.
Встречу обслуживает судейская бригада во главе с украинским рефери ФИФА Евгением Арановским.
В другом матче этой группы кипрская "Омония" станет гостем "Базеля" в Швейцарии.