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Лига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"

Лига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом" Стартовал матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".
Футбол
21 октября 2021 г. 22:37
Лига конференций: Карабах одержал волевую победу в матче с Кайратом

Завершился матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, во встрече, которая проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова победу одержали футболисты "Карабаха" со счетом 2:1.

ФОТО: Ехтирам Жабиев

22:33
Третий гол забит в матче третьего тура группового этапа Лиги конференции УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, на 90-й минуте нападающий хозяев поля Аббас Гусейнов выводит хозяев поля вперед.

22:22
Второй гол забит в матче третьего тура группового этапа Лиги конференции УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, на 79-й минуте нападающий хозяев поля Рамиль Шейдаев восстановил равновесие 1:1.

21:30

Завершился первый тайм матча III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова после перерыва выигрывают гости со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Жозе Канте.

20:45

Стартовал матч III тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и казахстанским "Кайратом".

Как сообщает Report, встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова началась в 20:45.

Встречу обслуживает судейская бригада во главе с украинским рефери ФИФА Евгением Арановским.

В другом матче этой группы кипрская "Омония" станет гостем "Базеля" в Швейцарии.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" "Kayrat"la oyunda əzmkar qələbə qazanıb

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