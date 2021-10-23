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Лига конференций: Двое легионеров "Карабаха" попали в список лучших игроков

Лига конференций: Двое легионеров "Карабаха" попали в список лучших игроков Двое футболистов "Карабаха" попали в список лучших игроков после матчей третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
23 октября 2021 г. 11:34
Лига конференций: Двое легионеров Карабаха попали в список лучших игроков

Двое футболистов "Карабаха" попали в список лучших игроков после матчей третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report, колумбийский защитник Кевин Медина вошел в "тройку" лучших по точности пасов.

28-летний игрок стал автором 79 точных пасов на прошедшей в Баку игре против казахстанского "Кайрата", в которой его команда выиграла со счетом 2:1. По этому показателю он уступает лишь футболисту израильского клуба "Маккаби" (Тель-Авив) Луису Эрнандесу (99).

Кроме того, опытный защитник 13 раз предотвратил атаки противника. По этому показателю Медина занимает второе место.

Французский полузащитник агдамского представителя Абдулла Зубир запомнился 5 фланговыми рейдами на игре против "Кайрата", что внесло его в ряды 6 лучших футболистов.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ"ın 2 legioneri ən yaxşılar arasında

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