Лига Европы: все результаты матчей 4-го тура

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы.
Как передает Report, путевку в плей-офф заработали "Челси", "Лацио", "Айнтрахт", "Арсенал", загребское "Динамо", "Байер" и "Цюрих".
Астана – Яблонец 2:1
Голы: Педру Энрике, 18 Постников, 88 – Зайнутдинов, 41 (авт)
Фенербахче – Андерлехт 2:0
Голы: Вальбуэна, 71, Фрей, 74
Удаление: Баккалом, 79 (Андерлехт)
Динамо – Ренн 3:1
Голы: Вербичи, 13 Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сибачо, 90
Генк – Бешикташ 1:1
Голы: Берге, 87 – Куарежма, 16
Аксихар Беледиеспорт – Севилья 2:3
Голы: Мену, 52, АИК, 78 – Нолито, 12 Муриель, 38, Банега, 87 (пен)
Нереализованное пенальти: Вурала, 57 (Аксихар Беледиеспор)
Удаление: Гомес, 56 (Севилья)
БАТЭ – Челси 0:1
Гол: Жиру, 53
Лацио – Марсель 2:1
Голы: пароли, 45 + 1, Корреа, 55 – Товен, 60
МОЛ Види – ПАОК 1:0
Гол: Миланов, 50
Рапид – Вильярреал 0:0
Спартак (Москва) – Рейнджерс 4:3
Голы: Мельгарехо, 22 Голдсон, 35 (авт), Адриану, 58, Ханне, 59 – Еременко, 5 (авт), Кандеяш, 27 Миддлтон, 41
Мальме – Сарпсборг 1:1
Голы: Антонссон, 67 – Мортенсен, 63
Аполлон – Айнтрахт 2:3
Голы: Села, 71, 90 + 4 – Йович, 17 Алле, 55, Гачинович, 58
Удаление: Штендера, 81 (Айнтрахт)
Краснодар – Стандарт 2:1
Голы: Сулейманов, 79, Вандерсон, 82 –Карсела-Гонсалес, 19
Ворскла – Карабах 0:1
Гол: Абдулаев, 13 (пен)
Арсенал – Спортинг 0:0
Удаление: Матье, 87 (Спортинг)
Бетис – Милан 1:1
Голы: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62
Байер – Цюрих 1:0
Гол: Едвай, 60
Славия – Копенгаген 0:0
Селтик – РБ Лейпциг 2:1
Голы: Тирни, 11, Эдуар, 79 – Огюстен, 78
Бордо – Зенит 1:1
Голы: Камано, 35 – Заболотный, 72
Русенборг – Зальцбург 2:5
Голы: Адебенро, 52, Йенсен, 62 – Минамино, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57
Олимпиакос – Ф91 Дюделанж 5:1
Голы: Торосидис, 6, Фортунис, 15, 36, Христодулопулос, 26, Хассан, 71 – Синани, 69
Лудогорець – АЕК (Ларнака) 0:0
Динамо (Загреб) – Спартак (Трнава) 3:1
Голы: Гояк, 22, Кадлец, 36 (авт), Оршич, 79 –Чантуришвили, 63
Təbriz QuliyevАвтор новости