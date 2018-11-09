Лига Европы: все результаты матчей 4-го тура

9 ноября, 2018 05:19

https://report.az/storage/news/62b6984508dc0df6aff6f9b6defcf373/e6a69a95-411e-4eb2-8ba7-3bded26ef8df_292.jpg Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы. Как передает Report, путевку в плей-офф заработали "Челси", "Лацио", "Айнтрахт", "Арсенал", загребское "Динамо", "Байер" и "Цюрих". Астана – Яблонец 2:1

Голы: Педру Энрике, 18 Постников, 88 – Зайнутдинов, 41 (авт) Фенербахче – Андерлехт 2:0

Голы: Вальбуэна, 71, Фрей, 74

Удаление: Баккалом, 79 (Андерлехт) Динамо – Ренн 3:1 Голы: Вербичи, 13 Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сибачо, 90 Генк – Бешикташ 1:1

Голы: Берге, 87 – Куарежма, 16 Аксихар Беледиеспорт – Севилья 2:3

Голы: Мену, 52, АИК, 78 – Нолито, 12 Муриель, 38, Банега, 87 (пен)

Нереализованное пенальти: Вурала, 57 (Аксихар Беледиеспор)

Удаление: Гомес, 56 (Севилья) БАТЭ – Челси 0:1

Гол: Жиру, 53 Лацио – Марсель 2:1

Голы: пароли, 45 + 1, Корреа, 55 – Товен, 60 МОЛ Види – ПАОК 1:0

Гол: Миланов, 50 Рапид – Вильярреал 0:0 Спартак (Москва) – Рейнджерс 4:3

Голы: Мельгарехо, 22 Голдсон, 35 (авт), Адриану, 58, Ханне, 59 – Еременко, 5 (авт), Кандеяш, 27 Миддлтон, 41 Мальме – Сарпсборг 1:1

Голы: Антонссон, 67 – Мортенсен, 63 Аполлон – Айнтрахт 2:3

Голы: Села, 71, 90 + 4 – Йович, 17 Алле, 55, Гачинович, 58

Удаление: Штендера, 81 (Айнтрахт) Краснодар – Стандарт 2:1

Голы: Сулейманов, 79, Вандерсон, 82 –Карсела-Гонсалес, 19 Ворскла – Карабах 0:1

Гол: Абдулаев, 13 (пен) Арсенал – Спортинг 0:0

Удаление: Матье, 87 (Спортинг) Бетис – Милан 1:1

Голы: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62 Байер – Цюрих 1:0

Гол: Едвай, 60 Славия – Копенгаген 0:0 Селтик – РБ Лейпциг 2:1

Голы: Тирни, 11, Эдуар, 79 – Огюстен, 78 Бордо – Зенит 1:1

Голы: Камано, 35 – Заболотный, 72 Русенборг – Зальцбург 2:5

Голы: Адебенро, 52, Йенсен, 62 – Минамино, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57 Олимпиакос – Ф91 Дюделанж 5:1

Голы: Торосидис, 6, Фортунис, 15, 36, Христодулопулос, 26, Хассан, 71 – Синани, 69 Лудогорець – АЕК (Ларнака) 0:0 Динамо (Загреб) – Спартак (Трнава) 3:1

Голы: Гояк, 22, Кадлец, 36 (авт), Оршич, 79 –Чантуришвили, 63

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