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    Лига Европы: все результаты матчей 4-го тура

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы. 

    Как передает Report, путевку в плей-офф заработали "Челси", "Лацио", "Айнтрахт", "Арсенал", загребское "Динамо", "Байер" и "Цюрих".

    Астана – Яблонец 2:1
    Голы: Педру Энрике, 18 Постников, 88 – Зайнутдинов, 41 (авт)

    Фенербахче – Андерлехт 2:0
    Голы: Вальбуэна, 71, Фрей, 74
    Удаление: Баккалом, 79 (Андерлехт)

    Динамо – Ренн 3:1

    Голы: Вербичи, 13 Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сибачо, 90

    Генк – Бешикташ 1:1
    Голы: Берге, 87 – Куарежма, 16

    Аксихар Беледиеспорт – Севилья 2:3
    Голы: Мену, 52, АИК, 78 – Нолито, 12 Муриель, 38, Банега, 87 (пен)
    Нереализованное пенальти: Вурала, 57 (Аксихар Беледиеспор)
    Удаление: Гомес, 56 (Севилья)

    БАТЭ – Челси 0:1
    Гол: Жиру, 53

    Лацио – Марсель 2:1
    Голы: пароли, 45 + 1, Корреа, 55 – Товен, 60

    МОЛ Види – ПАОК 1:0
    Гол: Миланов, 50

    Рапид – Вильярреал 0:0

    Спартак (Москва) – Рейнджерс 4:3
    Голы: Мельгарехо, 22 Голдсон, 35 (авт), Адриану, 58, Ханне, 59 – Еременко, 5 (авт), Кандеяш, 27 Миддлтон, 41

    Мальме – Сарпсборг 1:1
    Голы: Антонссон, 67 – Мортенсен, 63

    Аполлон – Айнтрахт 2:3
    Голы: Села, 71, 90 + 4 – Йович, 17 Алле, 55, Гачинович, 58
    Удаление: Штендера, 81 (Айнтрахт)

    Краснодар – Стандарт 2:1
    Голы: Сулейманов, 79, Вандерсон, 82 –Карсела-Гонсалес, 19

    Ворскла – Карабах 0:1
    Гол: Абдулаев, 13 (пен)

    Арсенал – Спортинг 0:0
    Удаление: Матье, 87 (Спортинг)

    Бетис – Милан 1:1
    Голы: Ло Чельсо, 12 – Сусо, 62

    Байер – Цюрих 1:0
    Гол: Едвай, 60

    Славия – Копенгаген 0:0

    Селтик – РБ Лейпциг 2:1
    Голы: Тирни, 11, Эдуар, 79 – Огюстен, 78

    Бордо – Зенит 1:1
    Голы: Камано, 35 – Заболотный, 72

    Русенборг – Зальцбург 2:5
    Голы: Адебенро, 52, Йенсен, 62 – Минамино, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57

    Олимпиакос – Ф91 Дюделанж 5:1
    Голы: Торосидис, 6, Фортунис, 15, 36, Христодулопулос, 26, Хассан, 71 – Синани, 69

    Лудогорець – АЕК (Ларнака) 0:0

    Динамо (Загреб) – Спартак (Трнава) 3:1
    Голы: Гояк, 22, Кадлец, 36 (авт), Оршич, 79 –Чантуришвили, 63

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