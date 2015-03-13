​Лига Европы: все результаты матчей 1/8 финала

13 марта, 2015 04:11

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 12-13 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Как передает Report, в этом туре "Днепр" минимально одолел "Аякс", "Брюгге" взял верх над "Бешикташем", "Зенит" обыграл "Торино", а "Динамо" проиграло в гостях "Наполи". Таковы результаты всех матчей: "Зенит" - "Торино" - 2:0 "Днепр" – "Аякс" - 1:0 "Вольфсбург" – "Интер" - 3:1 "Брюгге" – "Бешикташ" - 2:1 "Эвертон" – "Динамо" Киев - 2:1 "Наполи" – "Динамо" Москва - 3:1 "Вильярреал" – "Севилья" - 1:3 "Фиорентина" – "Рома" - 1:1