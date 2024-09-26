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Лига Европы УЕФА: В 1-м туре основного этапа сыграно девять матчей

Лига Европы УЕФА: В 1-м туре основного этапа сыграно девять матчей В рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА, которая с сезона 2024/2025 проводится в новом формате, сыграно девять матчей.
Футбол
26 сентября 2024 г. 00:57
Лига Европы УЕФА: В 1-м туре основного этапа сыграно девять матчей

В рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА, которая с сезона 2024/2025 проводится в новом формате, сыграно девять матчей.

Как сообщает Report, одна из самых ожидаемых встреч прошла в Турции, где стамбульский "Галатасарай" на домашнем поле одолел греческий ПАОК.

Английский "Манчестер Юнайтед" дома не справился с нидерландским "Твенте".

Один из соперников "Карабаха", шведский "Эльфсборг", уступил на выезде нидерландскому АЗ Алкмару. "Будё-Глимт" (Норвегия) в меньшинстве дома одержал верх над "Порту" (Португалия).

Лига Европы УЕФА
Групповой этап
1-й тур

АЗ (Нидерланды) – "Эльфсборг" (Швеция) 3:2
"Будё-Глимт" (Норвегия) – "Порту" (Португалия) 3:2
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Твенте" (Нидерланды) 1:1
"Галатасарай" (Турция) – ПАОК (Греция) 3:1
"Динамо" (Киев, Украина) – "Лацио" (Италия) 0:3
"Лудогорец" (Болгария) – "Славия" (Чехия) 0:2
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Хоффенхайм" (Германия) 1:1
"Ницца" (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания) 1:1
"Андерлехт" (Бельгия) – "Ференцварош" (Венгрия) 2:1

Отметим, что остальные девять матчей первого тура состоятся 26 сентября.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində I turun 9 oyunu baş tutub

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