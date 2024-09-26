Лига Европы УЕФА: В 1-м туре основного этапа сыграно девять матчей

В рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА, которая с сезона 2024/2025 проводится в новом формате, сыграно девять матчей.
Как сообщает
Английский "Манчестер Юнайтед" дома не справился с нидерландским "Твенте".
Один из соперников "Карабаха", шведский "Эльфсборг", уступил на выезде нидерландскому АЗ Алкмару. "Будё-Глимт" (Норвегия) в меньшинстве дома одержал верх над "Порту" (Португалия).
Лига Европы УЕФА
Групповой этап
1-й тур
АЗ (Нидерланды) – "Эльфсборг" (Швеция) 3:2
"Будё-Глимт" (Норвегия) – "Порту" (Португалия) 3:2
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Твенте" (Нидерланды) 1:1
"Галатасарай" (Турция) – ПАОК (Греция) 3:1
"Динамо" (Киев, Украина) – "Лацио" (Италия) 0:3
"Лудогорец" (Болгария) – "Славия" (Чехия) 0:2
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Хоффенхайм" (Германия) 1:1
"Ницца" (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания) 1:1
"Андерлехт" (Бельгия) – "Ференцварош" (Венгрия) 2:1
Отметим, что остальные девять матчей первого тура состоятся 26 сентября.