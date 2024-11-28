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Лига Европы УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с "Лионом"

Лига Европы УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с "Лионом" "Карабах" сегодня примет французский "Лион" в матче Лиги Европы УЕФА.
Футбол
28 ноября 2024 г. 10:07
Лига Европы УЕФА: Карабах сегодня сыграет с Лионом

"Карабах" сегодня примет французский "Лион" в пятом туре общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, игра начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным судьей матча назначен серб Ненад Минакович.

Чемпион Азербайджана после четырех туров с 3 очками расположился на 29-м месте, а гости с 7 очками - на 9-м месте.

Отметим, что ранее агдамский "Карабах" проиграл "Тоттенхэму" (0:3), шведскому "Мальмё" (1:2) и нидерландскому "Аяксу" (0:3). Подопечные главного тренера Гурбана Гурбанова в четвертом туре обыграли норвежский "Буде-Глимт" со счетом 2:1.

"Лион" победил греческий "Олимпиакос" (2:0) и шотландский "Рейнджерс" (4:1). Французский клуб проиграл дома турецкому "Бешикташу" (0:1) и сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" (2:2).

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" bu gün "Lion"la qarşılaşacaq

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