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    Стали известны все пары 3-го раунда квалификации ​Лиги Европы - СПИСОК

    Габала на третьем этапе сыграет с Лиллем из Франции

    Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ В ночь на пятницу завершились все матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, после чего определились все пары соперников на 3-м этапе отбора.

    Как передает Report, Азербайджанский клуб "Габала" на третьем этапе сыграет с "Лиллем" из Франции.

    Первые матчи 3-го раунда пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    «Локомотива» (Хорватия) – «Ворскла» (Украина)

    «Грассхопперс» (Швейцария) – «Аполлон» (Кипр)

    «Гент» (Бельгия) – «Виторул» (Румыния)

    «Адмира Ваккер» (Австрия) – «Слован» Л (Чехия)

    «Гетеборг» (Швеция) – ХИК (Финляндия)

    «Видеотон» (Венгрия) – «Мидтъюлланд» (Дания)

    «Вест Хэм» (Англия) – «Домжале» (Словения)

    «Шкендия» (Македония) – «Млада» (Чехия)

    «Генк» (Бельгия) – «Корк Сити» (Ирландия)

    «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) – «Рапид» В (Австрия)

    «Хераклес» (Голландия) – «Арока» (Португалия)

    «Истанбул» (Турция) – «Риека» (Хорватия)

    «Герта» (Германия) – «Брондбю» (Дания)

    «Лилль» (Франция) – «Габала» (Азербайджан)

    «Абердин» (Шотландия) – «Марибор» (Словения)

    «Аустрия» (Австрия) – «Спартак» Тр (Словакия)

    «Османылспор» (Турция) – «Нымме Калью» (Эстония)

    АИК (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция)

    «Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль)

    «АЗ Алкамаар» (Голландия) – «Янина» (Греция)

    «Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар» (Россия)

    «Славия» (Чехия) – «Риу Ави» (Португалия)

    «Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло» (Италия)

    «Войводина» (Сербия) – «Динамо» Мн (Белоруссия)

    «Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Т-А (Израиль)

    АЕК (Кипр) – «Спартак» М (Россия)

    «Сент-Этьен» (Франция) – АЕК (Греция)

    «Александрия (Украина) – «Хайдук» (Хорватия)

    «Заглембе» (Польша) – «Сендерюске» (Дания)

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