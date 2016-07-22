Стали известны все пары 3-го раунда квалификации ​Лиги Европы - СПИСОК

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ В ночь на пятницу завершились все матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, после чего определились все пары соперников на 3-м этапе отбора.
Как передает Report, Азербайджанский клуб "Габала" на третьем этапе сыграет с "Лиллем" из Франции.
Первые матчи 3-го раунда пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
«Локомотива» (Хорватия) – «Ворскла» (Украина)
«Грассхопперс» (Швейцария) – «Аполлон» (Кипр)
«Гент» (Бельгия) – «Виторул» (Румыния)
«Адмира Ваккер» (Австрия) – «Слован» Л (Чехия)
«Гетеборг» (Швеция) – ХИК (Финляндия)
«Видеотон» (Венгрия) – «Мидтъюлланд» (Дания)
«Вест Хэм» (Англия) – «Домжале» (Словения)
«Шкендия» (Македония) – «Млада» (Чехия)
«Генк» (Бельгия) – «Корк Сити» (Ирландия)
«Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) – «Рапид» В (Австрия)
«Хераклес» (Голландия) – «Арока» (Португалия)
«Истанбул» (Турция) – «Риека» (Хорватия)
«Герта» (Германия) – «Брондбю» (Дания)
«Лилль» (Франция) – «Габала» (Азербайджан)
«Абердин» (Шотландия) – «Марибор» (Словения)
«Аустрия» (Австрия) – «Спартак» Тр (Словакия)
«Османылспор» (Турция) – «Нымме Калью» (Эстония)
АИК (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция)
«Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль)
«АЗ Алкамаар» (Голландия) – «Янина» (Греция)
«Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар» (Россия)
«Славия» (Чехия) – «Риу Ави» (Португалия)
«Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло» (Италия)
«Войводина» (Сербия) – «Динамо» Мн (Белоруссия)
«Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Т-А (Израиль)
АЕК (Кипр) – «Спартак» М (Россия)
«Сент-Этьен» (Франция) – АЕК (Греция)
«Александрия (Украина) – «Хайдук» (Хорватия)
«Заглембе» (Польша) – «Сендерюске» (Дания)
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