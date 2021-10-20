Лига Европы: Сегодня пройдет еще один матч третьего тура

Сегодня состоится очередной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня состоится очередной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в группе C российский клуб "Спартак" (Москва) примет в родных стенах английский "Лестер".

Матч начнется в 18:30 по бакинскому времени.

Представитель Москвы с 3 очками после двух игр занимает второе место. Группу возглавляет с 6 очками команда нападающего сборной Азербайджана Махир Эмрели польская "Легия".

Лига Европы, групповой этап

Группа C, III тур

20 октября

18:30. "Спартак" (Москва, Россия) - "Лестер" (Англия).