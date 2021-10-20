Лига Европы: Сегодня пройдет еще один матч третьего тура

Сегодня состоится очередной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, в группе C российский клуб "Спартак" (Москва) примет в родных стенах английский "Лестер".
Матч начнется в 18:30 по бакинскому времени.
Представитель Москвы с 3 очками после двух игр занимает второе место. Группу возглавляет с 6 очками команда нападающего сборной Азербайджана Махир Эмрели польская "Легия".
Лига Европы, групповой этап
Группа C, III тур
20 октября
18:30. "Спартак" (Москва, Россия) - "Лестер" (Англия).