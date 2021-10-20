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Лига Европы: Сегодня пройдет еще один матч третьего тура

Лига Европы: Сегодня пройдет еще один матч третьего тура Сегодня состоится очередной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
20 октября 2021 г. 07:54
Лига Европы: Сегодня пройдет еще один матч третьего тура

Сегодня состоится очередной матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в группе C российский клуб "Спартак" (Москва) примет в родных стенах английский "Лестер".

Матч начнется в 18:30 по бакинскому времени.

Представитель Москвы с 3 очками после двух игр занимает второе место. Группу возглавляет с 6 очками команда нападающего сборной Азербайджана Махир Эмрели польская "Легия".

Лига Европы, групповой этап

Группа C, III тур

20 октября

18:30. "Спартак" (Москва, Россия) - "Лестер" (Англия).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Avropa Liqasında daha bir oyun keçiriləcək

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