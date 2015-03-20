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    ​Лига Европы. Результаты ответных матчей 1/8 финала

    Жеребьевка четвертьфинальной стадии запланирована на сегодня

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В четверг состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все четвертьфиналисты.

    Report предлагает вашему вниманию результаты вчерашних поединков.

    Выделены команды, вышедшие в 1/4 финала

    «Динамо» (Киев, Украина) — «Эвертон» (Ливерпуль, Англия) — 5:2

    Первый матч — 1:2

    «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Днепр» (Днепропетровск, Украина) — 1:0 После второго тайма.

    Первый матч — 0:1

    Торино (Италия) — «Зенит» (С.-Петербург, Россия) — 1:0

    Первый матч — 0:2

    «Бешикташ» (Стамбул, Турция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:3

    Первый матч — 1:2

    «Интер» (Милан, Италия) — «Вольфсбург» (Германия) — 1:2

    Первый матч — 1:3

    «Рома» (Рим, Италия) — «Фиорентина» (Флоренция, Италия) — 0:3

    Первый матч — 1:1

    «Динамо» (Москва, Россия) — «Наполи» (Италия) — 0:0

    Первый матч — 1:3

    «Севилья» (Испания) — «Вильярреал» (Испания) — 2:1

    Первый матч — 3:1

    Напомним, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы запланирована на 20 марта в Ньоне, Швейцария.

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