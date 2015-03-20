​Лига Европы. Результаты ответных матчей 1/8 финала

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В четверг состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все четвертьфиналисты.
Report предлагает вашему вниманию результаты вчерашних поединков.
Выделены команды, вышедшие в 1/4 финала
«Динамо» (Киев, Украина) — «Эвертон» (Ливерпуль, Англия) — 5:2
Первый матч — 1:2
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Днепр» (Днепропетровск, Украина) — 1:0 После второго тайма.
Первый матч — 0:1
Торино (Италия) — «Зенит» (С.-Петербург, Россия) — 1:0
Первый матч — 0:2
«Бешикташ» (Стамбул, Турция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:3
Первый матч — 1:2
«Интер» (Милан, Италия) — «Вольфсбург» (Германия) — 1:2
Первый матч — 1:3
«Рома» (Рим, Италия) — «Фиорентина» (Флоренция, Италия) — 0:3
Первый матч — 1:1
«Динамо» (Москва, Россия) — «Наполи» (Италия) — 0:0
Первый матч — 1:3
«Севилья» (Испания) — «Вильярреал» (Испания) — 2:1
Первый матч — 3:1
Напомним, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы запланирована на 20 марта в Ньоне, Швейцария.
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