​Лига Европы. Результаты ответных матчей 1/8 финала

Жеребьевка четвертьфинальной стадии запланирована на сегодня

20 марта, 2015 02:32

https://report.az/storage/news/d86e62ea1a0f0b6678bbe3f5be865fab/37c7b354-79ea-4cbb-912b-dd9df22b027d_292.jpg Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В четверг состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все четвертьфиналисты. Report предлагает вашему вниманию результаты вчерашних поединков. Выделены команды, вышедшие в 1/4 финала «Динамо» (Киев, Украина) — «Эвертон» (Ливерпуль, Англия) — 5:2 Первый матч — 1:2 «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Днепр» (Днепропетровск, Украина) — 1:0 После второго тайма. Первый матч — 0:1 Торино (Италия) — «Зенит» (С.-Петербург, Россия) — 1:0 Первый матч — 0:2 «Бешикташ» (Стамбул, Турция) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:3 Первый матч — 1:2 «Интер» (Милан, Италия) — «Вольфсбург» (Германия) — 1:2 Первый матч — 1:3 «Рома» (Рим, Италия) — «Фиорентина» (Флоренция, Италия) — 0:3 Первый матч — 1:1 «Динамо» (Москва, Россия) — «Наполи» (Италия) — 0:0 Первый матч — 1:3 «Севилья» (Испания) — «Вильярреал» (Испания) — 2:1 Первый матч — 3:1 Напомним, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы запланирована на 20 марта в Ньоне, Швейцария.

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