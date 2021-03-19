Лига Европы: Определились все четвертьфиналисты

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграли итальянский "Милан" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграли итальянский "Милан" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане при пустых трибунах.

Единственный гол на 49-й минуте забил Поль Погба. Первый матч на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 1:1. Таким образом, английский клуб по итогам двух встреч вышел в 1/4 финала турнира.

Определились также и другие четвертьфиналисты Лиги Европы. В параллельных матчах испанский "Вильярреал" дома обыграл со счетом 2:0 украинское "Динамо" из Киева (первый матч - 2:0), чешская "Славия" на выезде оказалась сильнее шотландского "Рейнджерс" (2:0; 1:1 в первом матче), а швейцарский "Янг Бойз" на своем поле уступил нидерландскому "Аяксу" (0:2; 0:3). Ранее в четвертьфинал пробились английский "Арсенал", испанская "Гранада", хорватское "Динамо" из Загреба и итальянская "Рома".

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 19 марта. Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".