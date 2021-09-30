Лига Европы: "Легия" выиграла, "Фенербахче" проиграла

Стартовал второй тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Стартовал второй тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в группе C "Легия", в составе которой выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели встретилась в Польше с английским "Лестером". Единственный гол решил судьбу матча. Эмрели на 31-й минуте принес победу своей команде.

В другом матче этой группы московский "Спартак" победил итальянский "Наполи" со счетом 3:2. Встреча прошла в Неаполе.

На 12-й секунде счет открыл полузащитник хозяев Элиф Элмас. Быстрее в истории турнира забивал лишь Ян Сикора из чешского "Слована" в сезоне-2016/17 в матче против азербайджанского "Карабаха" (11-я секунда). Еще один мяч у неаполитанцев забил Виктор Осимхен (90+4). В составе "Спартака" отличились Квинси Промес (55, 90) и Михаил Игнатов (80). На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Наполи" Мариу Руй. На 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие.

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, второй тур

Группа А.

20:45. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:0

20:45. "Лион" (Франция) - "Брондбю" (Дания) - 3:0

Очки: "Лион" - 6, "Спарта - 4, "Брондбю" - 1, "Рейнджерс" - 0.

Группа В.

20:45. "Штурм" (Грац, Австрия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 1:4

20:45. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Монако" (Франция) - 1:1

Очки: ПСВ - 4, "Монако" - 4, "Реал Сосьедад" - 2, "Штурм" - 0.

Группа C.

20:45. "Легия" (Польша) - "Лестер" (Англия) - 1:0

20:45. "Наполи" (Италия) - "Спартак" (Москва, Россия) - 2:3

Очки: "Легия" - 6, "Спартак" - 3, "Наполи" - 1, "Лестер" - 1

Группа D.

00:45. "Антверпен" (Бельгия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 0:1

20:45. "Фенербахче" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:3

Очки: "Олимпиакос" - 6, "Айнтрахт" - 4, "Фенербахче" - 1, "Антверпен" - 0.

Группа E.

23:00. Марсель (Франция) - Галатасарай (Турция)

23:00. Лацио (Италия) - Локомотив (Москва, Россия)

Очки: Галатасарай - 3, Марсель - 1, Локомотив - 1, Лацио - 0.

Группа F.

23:00. "Брага" (Португалия) - "Мидтюллан" (Дания)

23:00. "Лудогорец" (Разград, Болгария) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия)

Очки: "Црвена Звезда" - 3, "Лудогорец" - 1, "Мидтюллан" - 1, "Брага" - 0.

Группа G.

23:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Бетис" (Испания)

23:00. "Селтик" (Шотландия) - "Байер Леверкузен" (Германия)

Очки: "Бетис" - 3, "Байер" - 3, "Селтик" - 0, "Ференцварош" - 0.

Группа H

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Рапид" (Вена, Австрия)

23:00. "Генк" (Бельгия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Очки: "Вест Хэм" - 3, "Генк" - 3, "Рапид" - 0, "Динамо" - 0.