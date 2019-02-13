Лига Европы: "Фенербахче" обыграл "Зенит" - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В первом матче 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Фенербахче» обыграл российский «Зенит» со счётом 1:0, передаёт Report со ссылкой на «Чемпионат».

Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Улкер – Шюкрю Сараджоглу». Обслуживал матч французский арбитр Рудди Букке.

Единственный гол был забит на 21-й минуте – отличился Ислам Слимани, ему ассистировал Виктор Мозес. Российский клуб мог отыграться в концовке первого тайма, однако Роберт Мак не сумел реализовать пенальти, который заработал Себастьян Дриусси.

Ответный матч «Зенит» – «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля на стадионе «Газпром Арена». Начало матча – в 21:55.